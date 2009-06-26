Прокуратура порушила кримінальну справу про знищення Мазепинського валу

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом знищення пам`ятки археології початку XVII століття – Мазепинського валу, що є частиною історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби столичної прокуратури з посиланням на заступника прокурора Києва Вадима ГОРАНА.

Як наголошується в повідомленні, споруда була знесена в результаті незаконної забудови.

За словами В.ГОРАНА, на сьогодні в Києві налічується більш як 4,5 тис. історичних об`єктів, і з них лише третина включена до Державного реєстру об`єктів культурної спадщини.

«У деяких випадках неможливо притягнути винних до кримінальної відповідальності тільки тому, що знищені пам`ятки не були офіційно зареєстровані», – підкреслив В.ГОРАН.

Він також додав, що Головне управління охорони культурної спадщини КМДА зобов`язане виявляти, вивчати, класифікувати і забезпечувати державну реєстрацію історичних пам`яток столиці. Проте в ході прокурорських перевірок було виявлено, що впродовж 2007-2008 років управління належним чином не провело жодної перевірки забудовників, а до Державного реєстру об`єктів культурної спадщини за останній рік внесено трохи більше 200 об`єктів історичної важливості.

В.ГОРАН зазначив, що прокуратура Києва періодично змушена опротестовувати деякі рішення Київради про передачу під забудову земельних ділянок з історичними архітектурними або археологічними об`єктами, а також зупиняти самих забудовників, що працюють без документів.

Наприклад, на вулиці Щекавицькій одна зі столичних будівельних компаній вже почала роботи без необхідних дозволів. При цьому дана земельна ділянка розташована в зоні ландшафту, що охороняється, і на історичній території, де заборонено будь-яке будівництво, підкреслив В.ГОРАН.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2007 р. під час проведення реконструкції на території “Мистецького Арсеналу” було знищено пам’ятку археології початку XVIII століття “Мазепинський Вал”, який входить до складу історико-архітектурної пам’ятки музею “Київська фортеця”.