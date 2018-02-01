У Житомирі в рамках соціально-культурних проектів містян на фестивалі, концерти та екскурсії з міського бюджету витратять 1, 3 мільйона

Кожен учасник, який отримає кошти на реалізацію свого проекту, потім прозвітує перед громадою міста та розкаже про результати проведення заходу.

У Житомирі цьогоріч ​ в рамках соціально-культурних проектів містян на фестивалі, концерти та екскурсії витратять 1, 3 млн грн.

Як повідомили УНІАН упрес-службі Житомирської міської ради, ці кошти спрямують з бюджету міста для фінансової підтримки заходів, розроблених так званими інститутами громадянського суспільства. В Україні до них відносять громадські, релігійні та благодійні організації, професійні і творчі спілки, різні асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства.

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Так, цьогоріч для реалізації у місті обрали набійльш креативні проекти загальною вартістю 1, 3 млн грн. Це буде фестиваль сучасного етнічного мистецтва «ВулБа Х», соціально-культурний проект «До балу на Михайлівській», благодійний розважально-музичний фестиваль «Крила», Всеукраїнський молодіжний фестиваль багатонаціональної української культури «Житомирська вежа - 2018», IV «Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв «Пісенний спас», тощо.

Кожен учасник, який отримає кошти на реалізацію свого проекту, потім прозвітує перед громадою міста та розкаже про результати проведення заходу і про використання бюджетних коштів.