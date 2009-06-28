Найбільший прапор України розгорнули на полі Полтавської битви

Найбільший прапор України сьогодні розгорнули активісти Української народної партії на полі Полтавської битви у день 300-річчя битви.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку представників УНП прапор символізує здійснення прагнень гетьмана Івана Мазепи та українських козаків, які три століття тому поблизу Полтави вийшли на бій за українську державність. Прапор розміром 45 на 30 метрів розгортали близько півсотні осіб. Керував розгортанням прапора народний депутат України, перший заступник голови Української народної партії Іван ЗАЄЦЬ. Молодь, яка прийшла на поле Полтавської битви, приєдналася до представників УНП.

Учасники розгортання прапора виголосили здравиці на честь гетьмана Івана Мазепи і його сподвижників – козаків Війська Запорозького, які виступили разом з ним за українську незалежність. На полі Полтавської битви скандували: «Гетьман Іван Мазепа – герой!», «Слава гетьманові Мазепі – борцю за незалежну Україну!», «Слава запорозьким козакам!», «Україні – слава!», «Незалежна Україна – втілена мрія Івана Мазепи і козаків Війська Запорозького!». Прапор тримали розгорнутим близько 20 хвилин, а потім згорнули, «щоб не освячувати своєю присутністю розважальний захід, який запланувала міська влада Полтави у день роковин трагічної сторінки в історії нашої держави», - зазначив І.ЗАЄЦЬ. Згортаючи прапор, активісти співали державний гімн України.