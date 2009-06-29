Церкву для воїнів-афганців збудують у Черкасах

У центрі Черкас на площі Слави розпочалися роботи з будівництва меморіальної Свято-Стрітенської церкви, що споруджується в пам’ять про загиблих у Афганістані та інших «гарячих точках».

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Черкаської міської спілки ветеранів Афганістану Ігор ПАВЛОВ, вирішено було збудувати саме Свято-Стрітенську церкву, оскільки свято Стрітення припадає на 15 лютого і саме в цей день були виведені війська з Афганістану. За площею новостворена церква сягатиме близько 50 квадратних метрів (розміри споруди – сім на сім метрів), висота становитиме 21 метр, із золотими куполами та дзвіницею. Вся конструкція буде виконана за сучасними технологіями. Крім того, в будівлю вмонтують чотири великі вітражі, а в центрі буде розміщений образ Божої Матері Покрови.

За словами І.ПАВЛОВА, проект церкви було розроблено ще сім років тому, процес будівництва затримався через оформлення документації.

На розробку проекту будівництва меморіальної церкви торік з міського бюджету Черкас було виділено 120 тисяч. Цього року, за словами голови спілки ветеранів Афганістану, закладено 200 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, будівництво церкви коштуватиме близько двох мільйонів гривень. Хоча І.ПАВЛОВ сподівається вкластися у меншу суму, оскільки значний обсяг робіт виконуватиметься членами спілки.

Крім побудови церкви, за його інформацією, буде реконструйовано пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам, розташований на цій же площі. Зокрема, у проекті передбачено підняти його на 60 см, а також обрамити своєрідним вінцем, виготовленим зі сталі.

Ветерани Афганської війни сподіваються завершити усі роботи з реконструкції пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам і зведення церкви до 15 лютого 2010 року – 21-ї річниці з дня виведення військ з Афганістану.

Довідка УНІАН. У Черкасах живуть близько 1600 воїнів-інтернаціоналістів та понад 1300 ветеранів Афганської війни.