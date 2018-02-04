Український фільм про хлопчика з Донбасу переміг на фестивалі в Швеції (відео)

Документалка розповідає про 10-річного хлопчика, який живе поруч з лінією фронту.

Український документальний фільм про хлопчика з Донбасу "Віддалений гавкіт собак" (анг. The Distant Barking of Dogs) переміг на фестивалі в шведському місті Гетеборг.

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Про це повідомив асистент режисера Азад Сафаров на своїй сторінці в Facebook.

«Наша документалка The Distant Barking of Dogs (Віддалений гавкіт собак) про 10-річного хлопчика, що живе біля фронту, здобула вже другу перемогу на другому фестивалі! В Гетеборзі, Швеція. Найкраща документалка на найбільшому кінофестивалі Скандинавії», - написав він.

Фільм зрежисирував Саймон Леренг Вілмонт. Картину знімали в селі Гнутово Донецької області. Роботи над фільмом тривали з 2015 по 2017 рік.

Нагадаємо, це вже друга нагорода "Віддаленого гавкоту собак". Раніше ця робота здобула перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA).