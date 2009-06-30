Список найдорожчого житла в США за версією Forbes

Журнал Forbes оприлюднив список найдорожчих об`єктів житлової нерухомості, виставлених на продаж у США.

Перше місце в списку посідає особняк "Квітка лілії" (Fleur de Lys) вартістю 125 мільйонів доларів, розташований в Беверлі-Хілз (Beverly Hills). Техаський мільярдер Девід Сеперстайн збудував будинок площею 4,1 тисячі квадратних метрів наприкінці минулого століття для своєї дружини Сюзани, яка і є на даний момент власницею будинку.ЗМІ повідомляли, що покупкою особняка цікавиться співачка Мерайя Кері.

На другому місці рейтингу стоїть особняк "Спокій" (Tranquility) площею 185 квадратних метрів, який розташований у районі озера Тахо (Lake Tahoe).

Його ціна сягає 100 мільйонів доларів.

На третій позиції стоїть особняк площею 4460 квадратних метрів в передмісті Лос-Анджелеса Bel Air, ціна якого 85 мільйонів доларів. Район Bel Air разом з Beverly Hills і Holmby Hills утворюють так званий "платиновий трикутник", житло в якому є найдорожчим у США.

Далі в списку - особняк Dunnellen Hall вартістю 75

мільйонів доларів. Торік цей будинок у в Грінвічі (штат Коннектікут) коштував 125 мільйонів доларів і ділив перше місце в списку Forbes з маєтком Fleur de Lys. За аналогічну ціну продається ранчо "Гніздо колібрі" (Hummingbird Nest) у Каліфорнії й таунхаус в нью-йоркському районі Верхній Істсайд.

За 68 мільйонів доларів пропонується ранчо "Чобіт" (BootJack) в Колорадо, за 65 мільйонів ранчо в районі Лос-Анджелеса, за 60 мільйонів - пентхаус в Нью-Йорку (Верхній Істсайд) або особняк Pickfair в Беверлі-Хілз.

Forbes зазначає, що ще недавно учасники ринку були впевнені, що ніяка криза не може знизити вартість ексклюзивної нерухомості. Проте в реальності все

виявилося інакше: нині вже ніхто не купує особняки вартістю 100 мільйонів доларів. Навіть операції з об`єктами вартістю 30 мільйонів доларів стали рідкістю.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на дані економістів Каліфорнійського університету в Берклі, що через кризу вартість житлових будинків, розташованих на території елітних американських курортів, подешевшає мінімум на 20 відсотків.

Нерухомість у таких місцях елітного відпочинку, як Хемптонс (Hamptons), Озеро Тахо (Lake Tahoe), Аспен (Aspen), обов`язково зазнає негативного впливу кризи, наголошував глава університетського центру дослідження ринку нерухомості і міської економіки Кен Роузен. За його словами, зниження цін на будинки в цих курортних зонах вже почалося, але поки що цей факт не відбитий в аналітичних даних учасників ринку.

“Недвижимость.ру”