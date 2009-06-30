Світовий попит на нафту не відновиться ще 3-4 роки

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) знизило прогноз споживання нафти в світі в найближчі п`ять років. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Рівень попиту на нафту 2008 року (85,76 мільйона баррелів за день) буде перевершений тільки 2012 року, коли він досягне 86,76 мільйона баррелів.

Попит на нафту в кожний з років, зазначених у прогнозі, був знижений на 3 мільйони баррелів за день. Щорічне зростання споживання з 2008-го по 2013 рік складе 0,6 відсотка, або 540 тисяч баррелів за день. Це один з найнижчих показників збільшення попиту за відповідні часові відрізки в останні 100 років.

Скорочення попиту на вуглеводні викликане глобальною економічною кризою, яка спровокувала першу загальносвітову рецесію в післявоєнній історії. Споживання нафти в більшості розвинених країн стрімко падає, а в найбільших з тих, що розвиваються, темпи його зростання значно сповільнилися.

Варто зазначити, що IEA при складанні п`ятирічного прогнозу керувалося позитивним варіантом оцінки зростання світового ВВП, наданим Міжнародним валютним фондом. Згідно з цим сценарієм, в 2012-2014 роках глобальна економіка зростатиме на 5 відсотків щорічно. Якщо ж реалізується негативний варіант розвитку подій (зростання глобального ВВП на 3 відсотки за рік), то на 2014 рік попит на нафту на рівні 2008 року не відновиться.

При цьому в своїй доповіді IEA зазначає, що уповільнення зростання попиту на нафту допоможе відстрочити нову нафтову кризу, яка виникне через недостатню пропозицію на світовому ринку. Це, в свою чергу, може призвести до різкого зростання цін на вуглеводні й нових економічних труднощів в більшості держав.

Лента.ру