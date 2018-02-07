Український тиждень моди: червона пілотка підкорила київський подіум (фото)

У Києві пройшов четвертий день Ukrainian Fashion Week 2018/19.

Пройшов 4 день Українського тижня моди. Свою коллекцію представила дизайнер Дар'я Чупріна, родзинкою якої стала червона пілотка.

Читайте такожЖінки-музи: як проходить Український тиждень моди (фото, відео)

Чупріна створює яскраві, оригінальні речі і не боїться експериментувати. Вона майстерно поєднує тканини і кольори завдяки не тільки художньому смаку і свіжому погляду, але й профільної освіти - дизайнер має спеціальність конструктора-технолога.

Колекції, в яких представлені предмети одягу для жінок і чоловіків, вражають уяву - і це не дивно, адже Дар'я черпає натхнення буквально скрізь: в тканинах, картинах і, звичайно, в цікавих замовленнях клієнтів. Чим складніше завдання, тим цікавіше його виконання, а пошук рішення надихає на створення чогось справді унікального.

Як повідомляв УНІАН, під час Ukrainian Fashion Week 2018/19, відбудуться покази колекцій понад 50 дизайнерів. Ukrainian Fashion Week відкрився у суботу 3 лютого у Мистецькому Арсеналі, і триватиме до четверга, 8 лютого.