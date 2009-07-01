Сільгоспземлі в Україні подешевшали вдвічі

Через зниження активності інвесторів сільськогосподарські землі в Україні подешевшали вдвічі. Активне скуповування великих орних площ, що тривало впродовж останніх років, практично припинилося. Про це пише тижневик «Коментарі:» .

За оцінкою аналітиків провідних інвестиційних компаній, на думку яких посилається видання, українські сільськогосподарські підприємства сьогодні мало цікавлять зарубіжних інвесторів. Через зниження ажіотажного попиту, ціна сільгоспземель знизилися до 300-400 дол./га з більш ніж 1000 дол./га. Зараз інвестори не готові платити набагато більше балансової вартості активів. У окремих випадках, коли земля добре обробляється й демонструє непогані показники врожайності, інвестори можуть запропонувати додаткову премію - до 300 дол./га. Експерти вважають, що більшість українських господарств найближчим часом відмовляться від зайвих площ, сфокусувавшись на підвищенні ефективності ділянок, що залишилися: великі агрохолдинги обмінюватимуться своїми земельними наділами, оскільки мати наділ менше 8-10 тис. га в межах однієї області для них зараз нерентабельно.

До цих пір ні стратеги, ні спекулянти не виявляли особливої активності, тому експерти вважають, що ціни на землю сільськогосподарського призначення ще не досягли свого «дна», й прогнозують подальше її здешевлення. В очікуванні подальшої корекції цін перебуває й ринок злиття та поглинань в агросекторі - з початку 2009 року на ринку ринок М&А було укладено лише кілька угод.