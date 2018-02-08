Кличко пообіцяв розпочати реконструкцію київського стадіону "Старт" вже цього року

Стадіон "Старт" відомий істрією про так званий "матч смерті" - гра між київськими та німецькими футболістами у період Другої світової війни у 1942 році.

Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв цього року розпочати реконструкцію стадіону «Старт», який у 2017 року повернули з приватної власності у власність громади міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив на засіданні сесії Київради. Мер нагадав, що боротьба за стадіон велася 7 років.

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“Але ми разом з громадськістю відстояли цей об’єкт. І цього року почнемо його реконструкцію”, - сказав міський голова.

За словами Кличка, наприкінці травня у столиці відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. До цієї події в Києві, переважно у школах, облаштують 60 нових футбольних полів за рахунок коштів Мінрегіонбуду та міської влади.

Мер підкреслив, що загалом цього року на розвиток столичного спорту передбачено 500 мільйонів гривень.

За його словами, буде реконструйовано та відкрито у травні легкоатлетичний манеж на Березняках. Реконструкція очікує і фізкультурно-оздоровчий комплекс «Ринг» на вул. Райдужній, триватиме реконструкція стадіону «Русанівець» на бул. Давидова та стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера. Крім того, буде капітально відремонтовано басейн Школи вищої спортивної майстерності Києва на вул. Бастіонній.

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“Також хочу відзначити, що будемо розвивати велосипедну інфраструктуру столиці. Концепцію розвитку цієї інфраструктури ми маємо розглянути й ухвалити на сьогоднішньому засіданні”, - підкреслив Кличко.

Він запевнив, що влада Києва робить усе для збереження за містом статусу найзеленішого міста Європи. Минулого року в столиці відновлена рекордна кількість парків та скверів – 120.

Як сказав Кличко, оновлений Київський велотрек, який відкрили у травні 2017 року, столичній владі вдалося захистити від забудови разом з громадою, хоча мало хто вірив, що відродження цього об’єкту можливе.

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“Але нам це вдалося. Оновлений велотрек – один з найкращих у Європі. Крім, власне, велотреку, ми облаштували прилеглу територію, побудували паркінг, кафе та відновили сквер. Відкрили дитячу велошколу, до якої можуть потрапити усі охочі, а заняття в ній – безкоштовні”, - заявив мер.

Довідка УНІАН: стадіон названий на честь київської футбольної команди, яка саме тут, за радянською легендою, у 1942 перемогла у футбольному матчі над німцями, після чого гравців команди розстріляли. У радянській історії цей матч відомий, як "матч смерті".