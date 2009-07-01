За дві доби грипом A/H1N1 заразилися більш як 6,3 тисяч осіб

Кількість хворих на грип A/H1N1 сягла 77 201 осіб у світі, 332 випадки закінчилися смертю. Про це, як передає ІТАР-ТАСС, сьогодні повідомила Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ).

За останні два дні найбільше хворих на новий грип зареєстровано у Великій Британії - 2288 випадків; загалом у цій країні грипом заразилися 6538 осіб, з яких троє померли. У Чилі за аналогічний період захворіли 1025 людей, загальна кількість хворих досягло 6211 випадків, 12 з яких закінчилися летальним результатом. У Мексиці лабораторно підтверджено 8680 випадків захворювання, 116 з яких виявилися смертельними.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня ВООЗ вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози розповсюдження нового виду грипу у світі. Цей рівень вважається початком пандемії.