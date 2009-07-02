Один з керівників Севастопольської податкової "кришував" конвертацію

У Севастополі в результаті спецоперації, проведеної працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України та Антикорупційним бюро ГУБОЗ МВС України, під час отримання хабара був затриманий один з керівників міського Управління податкової міліції ДПА України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, податківець отримував хабарі за «кришування» злочинної діяльності конвертаційного центру. Також він сприяв в ухиленні від сплати податків окремим структурам, які користувались послугами конвертаційного центру.

Зловмисника затримали під час чергового отримання від бізнесмена хабара у 5 тисяч доларів за вирішення питання про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва.

Крім того, оперативники довели, що посадовець протягом трьох місяців вимагав та отримав від цього ж бізнесмена 15 тисяч гривень за скасування проведення контрольних перевірок фінансово-господарської діяльності його структур.

За даним фактом прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Слідство триває.