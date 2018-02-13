"Суд" окупантів видворив із Криму 23 українців - ЗМІ

Українців видворили з окупованого півострову та закрили для них в'їзд до Росії на п'ять років.

У тимчасово окупованому Криму так званий «Євпаторійський міський суд» ухвалив рішення про видворення з півострова 23 громадян України за "незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності".

Про це повідомляє "Кримінформ" з посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії по Криму.

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«У передмісті Євпаторії, в селищі Новоозерне, співробітники Прикордонного управління на території дитячого садка «Якорек» встановили факт трудової діяльності 36 громадян України, які здійснювали її на порушення статті 13.3 ФЗ від 25 липня 2002 року № 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян», - йдеться в повідомленні.

Всіх порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею про незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності в РФ.

«Крім того, 18 осіб було покарано за порушення режиму перебування в Російській Федерації. Однак пізніше з'ясувалося, що порушення були усунуті частково. За рішенням Євпаторійського міського суду 23 українців знову притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 18.10 КпАП РФ - порушників видворили за межі країни і закрили для них в'їзд до Росії на п'ять років», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Росії заарештували схопленого у Криму "українського шпигуна".