"Характер почав змінюватися": стали відомі подробиці про бійця АТО, який зарізав шеф-кухаря в Києві

Підозрюваний у вбивстві командував взводом танкового батальйону 72-ї бригади, на фронті перебував з літа 2014-го.

Боєць АТО 72-ї бригади Володимир Балабуха, якого підозрюють у вбивстві шеф-кухаря Руслана Юрченко, останнім часом мав проблеми з психікою.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише журналіст Юрій Бутусов з посиланням на слова товаришів по службі Балабухи.

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За його словами, молодший лейтенант Балабуха командував взводом танкового батальйону 72-ї бригади, на фронті перебував з літа 2014-го.

«За цей час у товаришів жодних серйозних проблем по службі не було. Воював, як усі. Має нагороди. Отримав серйозне поранення в голову. Лежав у лікарні, лікувався у психіатра. Проте останнім часом товариші помітили, як характер почав змінюватися. Війна здоров'я не додає», – пише Бутусов.

Журналіст припускає, що вбивство, яке скоїв боєць, сталося не спонтанно, оскільки передумови в психіці були. «Говорять про придбані шкідливі звички. Мені здається, це історія про те, що у людини були серйозні проблеми, але не було кому їх виправити, вплинути, висмикнути з рутини, розібратися... Значить не було поруч командира, який би втрутився, який би допоміг виправитися, або звернув увагу психологів, капелана. А реагувати було треба - адже зрив міг відбутися і в бойовій обстановці - з більш тяжкими наслідками», – зазначив він.

«Це приклад, який необхідно розбирати командирам, психологам та офіцерам по роботі з особовим складом. Людина стає злочинцем не раптово», – додав Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, вдень 10 лютого біля станції метро "Чернігівська" у Києві між Русланом Юрченко і 28-річним молодшим лейтенантом 72-ї бригади Збройних сил Дмитром Балабухою виник спір в черзі на маршрутку – один з них намагався пройти без черги.

Після цього Балабуха пішов в найближчий магазин, купив кухонний ніж, повернувся і вдарив ножем Юрченка. Від отриманих травм Юрченко помер. Через деякий час на вулиці Мурманській поліцейські при поверхневому огляді знайшли у Балабухи ніж, він зізнався в нападі.