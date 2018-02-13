"Кримського дезертира" Баранова засудили до 13 років в'язниці

14:45, 13 лютого 2018
Суспільство
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Дезертира Олександра Баранова засудили в Києві / скріншот

Подільський районний суд Києва визнав колишнього українського військовослужбовця Олександра Баранова винним у державній зраді і дезертирстві, засудивши його до 13 років позбавлення волі.

Читайте такожЗатриманий у Криму "український шпигун" може бути переселенцем з Донбасу — ЗМІЯк повідомляє «Крим. Реалії», посилаючись на адвоката засудженого Валентина Рибіна, вирок Баранову винесли 8 лютого.

Відзначається, що в ході судового засідання Баранов відмовився визнавати свою провину. Незважаючи на це, суд визнав його винним за ч. 1 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 111 (держзрада) КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років в'язниці з позбавленням військового звання (молодший сержант).

При цьому на підставі «закону Савченко» Баранову зарахували частину терміну ув'язнення як 1 день за 2 з моменту арешту. (тобто – з 20 листопада 2016 року). Таким чином, Баранов відбув вже майже 3 роки в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2016 року українські правоохоронці затримали колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова та Максима Одінцова на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Кримом.

За інформацією СБУ, Баранов та Одінцов до окупації Криму Росією служили у Військово-морських силах України, однак зрадили присязі і перейшли служити до лав російської армії. Вони приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів

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Теги: #Крим#дезертир#Баранов