Мудрець із усмішкою дитини: яким був видатний філософ і мислитель Мирослав Попович (відео)

18:21, 13 лютого 2018
Суспільство
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Мирослав Попович нагороджений Золотою медаллю імені В.І.Вернадського НАН України. У 2009 році удостоєний звання почесного доктора Київського національного університету ім. Шевченко, а в 2015 звання почесного професора Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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Теги: #Мирослав Попович