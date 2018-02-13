Мудрець із усмішкою дитини: яким був видатний філософ і мислитель Мирослав Попович (відео)

Його називали «Богом позначеною людиною». Один із не багатьох, кому дано точно відрізнити правду від зла і пояснити це іншим.

Днями на 88-му році життя помер відомий український філософ, академік НАН України, директор Інституту філософії Мирослав Попович. Читайте такожПомер директор Інституту філософії Мирослав Попович Мирослав Попович нагороджений Золотою медаллю імені В.І.Вернадського НАН України. У 2009 році удостоєний звання почесного доктора Київського національного університету ім. Шевченко, а в 2015 звання почесного професора Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter