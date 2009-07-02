Під Києвом у кукурудзяному полі знайшли 5 тисяч кущів коноплі

Під час проведення щорічної загальнодержавної операції «Мак» в Києво-Святошинському районі, що на Київщині, серед кукурудзяного поля загальною площею 58 гектарів правоохоронці виявили коноплю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, на території поля, що належить столичній науково-дослідницькій установі, співробітники органів внутрішніх справ утилізували, шляхом спалювання, близько 5 тис. кущів незаконно посіяної рослини.

Наразі проводиться перевірка.

Загалом, за даними правоохоронців, лише протягом червня поточного року в рамках профілактичного відпрацювання територій столичної області зафіксовано близько 110 фактів незаконного посіву та вирощування рослин маку та коноплі, порушено 32 кримінальні справи, багатьох притягнуто до адміністративної відповідальності. На території Київщини знищено більше 30 тис. рослин маку та 9 тис. кущів коноплі, які незаконно вирощувалися на 90 гектарах.