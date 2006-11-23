«Укрзалізниця» змінила телефони київської довідки і замовлень

З метою покращення якості обслуговування пасажирів ДП «Український центр з обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» прийнято рішення про перехід на цифровий телефонний зв`язок.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі відомства, в зв`язку з цим змінено номери телефонів залізничної довідково-інформаційної служби в м. Києві з 005 на 5037-005 і бюро замовлень залізничних квитків у м. Києві - з 050 на 5036-050.