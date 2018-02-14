Холодницький: розслідування справи, в якій фігурує Труханов, займе чотири місяці

Очільник САП додав, що загалом в цьому провадженні затримано шестеро осіб, ще двоє знаходяться в розшуку.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький очікує, що розслідування справи за фактом заволодіння коштами Одеської міської ради при придбанні будівель заводу "Краян", в якій фігурує Одеський міський голова Геннадій Труханов, завершиться протягом трьох-чотирьох місяців.

Читайте такожСАП просить арештувати мера Одеси Труханова з альтернативою застави в 50 мільйонів гривеньЯк передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Детективи та прокурори на нараді перед оголошення підозри переконали, що це провадження вони зможуть завершити за три-чотиримісячний строк. Я їм вірю, я сподіваюсь на швидке розслідування», - заявив він.

За його словами 2 листопада детективами НАБУ розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету, а саме Одеської міської ради, а саме при придбанні та передачі в комунальну власність приміщень ДП "Завод "Краян".

Він додав, що 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру низці службових осіб Одеської міської ради, а також керівникам і засновникам деяких підприємств у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу ("заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем"; "фіктивне підприємство"; "легалізація доходів отриманих злочинним шляхом")

Холодницький зауважив, що «вчора було затримано трьох осіб, сьогодні детективами НАБУ в аеропорту «Бориспіль» були затримані Одеський міський голова та його заступник. Зараз вони в НАБУ, з ними тривають слідчі дії».

«Всього оголошено вісім підозр, з них – п'ять осіб посадові особи Одеської міської ради, двоє керівників та засновників приватних підприємств, які були задіяні, на думку слідства, у вказаній схемі і оцінювач, який робив оцінку вказаних приміщень», - заявив він.

Крім того він зауважив, що загалом в цьому провадженні затримано шестеро осіб, «двоє ще шукаємо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання мера Одеси Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються в скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем").

13 лютого детективи бюро і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема й меру.