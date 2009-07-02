Fitch: спад світової економіки припинився, починається відновлення

Спад світової економіки припинився і в другій половині року повільними темпами почнеться відновлення. Про це йдеться у доповіді, розміщеній на сайті міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

У доповіді наголошується, що, ймовірно, відновлення економіки буде млявим, і безробіття зростатиме впродовж більшої частини наступного року. У зв`язку з цим не очікується, що найбільші центральні банки світу почнуть підвищувати ставки рефінансування раніше за кінець наступного року.

Також у доповіді Fitch зазначається, що на кредитоспроможності великих країн з рейтингом «AAA» (США, Велика Британія, Франція, Німеччина) позначився негативний вплив з боку фінансової кризи і серйозної глобальної рецесії. Проте, незважаючи на те, що Fitch не очікує початку істотного скорочення бюджетних дефіцитів до 2011 року, кредитоспроможність залишається в рамках, що відповідають рейтингу «AAA», зважаючи на виняткову гнучкість балансу і фінансування завдяки наявності статусу «еталонного позичальника» і «резервної валюти».

За словами глави глобальної аналітичної групи Fitch по суверенних рейтингах Дейвіда РАЙЛІ, основним чинником підтримки кредитоспроможності для збереження статусу держави з рейтингом «AAA» є впевненість в тому, що у середньостроковій перспективі рівні державного боргу будуть знижені щодо підвищених прогнозних рівнів. Водночас він зазначив, що «стабільний» прогноз по суверенних рейтингах рівня «AAA» відображає очікування агентства щодо того, що уряди матимуть більш сильні середньострокові плани податково-бюджетного зміцнення, орієнтування протягом наступного року, необхідні, щоб спрямувати державні фінанси у стабільне русло, а також підтримувати довіру до своєї кредитоспроможності і забезпечувати націленість на низьку інфляцію».

Експерти переконані в тому, що без скорочення державних витрат у поєднанні зі збільшенням податків державний борг в США і Великої Британії може сягнути 100% ВВП відповідно до 2012 і 2013 рр., а показники державного боргу Франції і Німеччини перевищать 90% ВВП до середини наступного десятиліття.

Щодо країн з економікою, що розвивається, вони продовжуватимуть одержувати удари від глобальної кризи, переконані в Fitch. На думку аналітиків, основний ризик для рейтингів цих країн поки що полягає у різкому зниженні припливу капіталу в приватний сектор, включаючи іноземне банківське кредитування, що продовжує чинити тиск на платіжні баланси і фінансову стабільність, особливо в Центральній і Східній Європі.

Крім того, не слід скидати з рахунків і дуже слабку глобальну економічну кон`юнктуру, а також скорочення доступності і вищу вартість фінансування, які чинять тиск на кредитоспроможність несуверенних емітентів. Так, приблизно одна третина компаній і банків з ринків, що розвиваються, що рейтингуються Fitch за міжнародною шкалою (близько 700 в світі), на сьогодні мають «негативний» прогноз по рейтингах або їх рейтинги знаходяться під спостереженням в списку Rating Watch «негативний». Лише 2% мають «позитивний» прогноз.