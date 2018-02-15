Дітей виховують родичі: односельці загиблої в Італії українки розповіли про її сім`ю

Мешканці рідного селища дівчини приголомшені звісткою про її загибель.

Громадянка України Оксана Яцків, що загинула в Італії, нелегально перебувала за кордоном близько двох років, двох її дітей виховують родичі.

Читайте такожВ Польщі зарізали українця: у вбивстві підозрюють чотирьох його співвітчизників (відео)Про це повідомляє місцеве видання «Нова тернопільська газета». Журналісти, посилаючись на інформацію з соцмереж, повідомили, що Оксану знайшли сильно побитою, але живою – вона померла дорогою до лікарні.

Зазначається, що двох своїх дітей - 9-річного Юрія та 3-річну Настю, дівчина залишила в Україні на родичів. Її будинок в Коропці зачинений.

Мешканці рідного селища Оксани приголомшені звісткою про її загибель. Односельці дівчини розповіли, що її дев’ятирічний син – дитина від першого шлюбу, живе у прабабусі в Гориглядах. Трирічна дочка Оксани від другого шлюбу живе з родиною батька у селищі Вербка.

Раніше повідомлялося, що в італійському Неаполі 31 січня знайшли тіло 30-річної українки Оксани Яцків. Родина жінки звернулась до української громади за допомогою, аби відправити її тіло до України.