Обурені вкладники пікетували філію Укрпромбанку в Чернівцях

21:34, 02 липня 2009
Суспільство
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УПБ - в списку на рекапіталізацію

З плакатами «Засновників «Укрпромбанку» – до кримінальної відповідальності за розкрадання депозитних грошей!», «Укрпромбанк» – поверни нам гроші» тощо близько 30 вкладників у Чернівцях пікетували філію Українського промислового банку.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники направили звернення до тимчасової адміністрації «Укпромбанку» в Києві, Нацбанку, прем’єр-міністра, Президента, Генеральної прокуратури з вимогою після завершення 21 липня мораторію на задоволення вимог кредиторів забезпечити повернення їм вкладів з цього банку.

З пікетувальниками зустрілася заступник керуючого Чернівецькою філією «Укрпромбанку» Людмила ПОГОРІЛКО. Вона повідомила, що «Укрпромбанк» «є у списку на рекапіталізацію державою, але процес призупинився, оскільки банк має зовнішні борги – 120 мільйонів доларів».

За словами Л.ПОГОРІЛКО, у Чернівцях вкладникам банку пропонують укладати нові депозитні угоди за вищими відсотками, проте попереджають, що нові вклади вже не підпадатимуть під виплати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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