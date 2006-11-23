Сім`я фальшивомонетників мало не зруйнувала економіку Великобританії

Група з дев`ятьох британських фальшивомонетників засуджена в цілому до 41 року тюремного ув`язнення в найгучнішій за історію Британії справі про підроблені грошові купюри, повідомляє телеканал Sky News.

Королівський суд Снересбрука (Snaresbrook) визнав, що діяльність обвинувачених становила серйозну загрозу економіці Великобританії. Вони випустили в обіг фальшивих банкнот майже на 14 мільйонів фунтів стерлінгів.

Експертам з Банку Англії вдалося вилучити 714 016 фальшивих банкнот номіналом в 20 ф.с. і 27 351 підроблених купюр по 50 євро. При цьому, як вважає поліція, в обігу досі залишається близько мільйона фальшивок найвищої якості.

До банди фальшивомонетників входили представники чотирьох поколінь однієї сім`ї, включаючи прабабцю, яка займалася зберіганням підроблених купюр. Присутні в залі суду родичі обвинувачених зустріли вирок вигуками та образами на адресу суддів, поліцейських і журналістів.

Лента.ру