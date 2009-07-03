Ющенко розповів, що в Криму є специфічний товар

За два тижні в Брюсселі планується проведення зустрічі з питання економічного розвитку Кримської автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив сьогодні в Сімферополі на нараді з питань розвитку АРК.

«У середині липня у нас буде зустріч з питання економічного розвитку в Криму. Досягнута домовленість на рівні керівництва Європейської комісії, зокрема, домовленість з єврокомісаром пані ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР про те, що проекти, які будуть представлені, в тому числі і на цій нараді (у Сімферополі), ми підготуємо на майбутню зустріч», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, кримська влада має зробити все можливе для інвестиційної привабливості території. При цьому, підкреслив Президент, Крим повинен стати привабливим не тільки для українського бізнесу, а й для міжнародних інвесторів.

«Для мене, як для Президента, і я хочу відверто сказати, Крим – це окремий пріоритет, адже Крим має спеціальні можливості, Крим цікавий не лише для національного капіталу, він цікавий для всієї Європи. Тут є специфічний товар, який не знайдеш у багатьох державах Європи», - додав В.ЮЩЕНКО.