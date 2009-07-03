ГПУ доручила людям Луценка розшукати та привести Лозінського

Слідчий Генеральної прокуратури України направив доручення працівникам МВС встановити місцезнаходження колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО та доставити його до Головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ.

Про це УНІАН повідомила начальник Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин МВС України Інна КИСІЛЬ.

За її словами, доставити В.ЛОЗІНСЬКОГО необхідно для проведення з ним слідчих дій у кримінальній справі, порушеній проти нього.

До доручення також додано повістку, поінформувала І.КИСІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.

Тим часом адвокат В.ЛОЗІНСЬКОГО Роман ДЕНИСЮК сьогодні заявив, що не знає, де наразі перебуває його підзахисний.