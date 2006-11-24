СБУ зібрала 5000 документів КДБ про Голодомор в Україні

Голова Служби безпеки України Ігор ДРІЖЧАНИЙ наголошує, що применшення масштабів Голодомору в Україні є “не просто безглуздим, а й нечесним і несправедливим з історичної точки зору”.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він зазначив, що Голодомор в Україні визнаний злочином проти людства парламентами десяти країн і заперечувати сьогодні цей факт «не просто безглуздо, а й нечесно і несправедливо з історичної точки зору». «Якщо злочини проти людства відбулись і в інших куточках колишнього СРСР (зокрема на Поволжі), це не значить, що злочини в Україні стали менш значущими або страшними», - сказав голова СБУ.

Відкриваючи в Українському домі виставку «Гірка пам’ять України», І.ДРІЖЧАНИЙ розповів, що тут представлені документи, зібрані СБУ за декілька років. За його словами, ці документи зберігались у КДБ Радянського Союзу під грифом «Цілком таємно» і були приховані від суспільства у спеціальних сховищах.

За словами І.ДРІЖЧАНОГО, СБУ вдалось зібрати приблизно 5 тисяч документів, які висвітлюють Голодомор 1932-33 років в Україні. Він зазначив, що співробітники СБУ чотири роки працювали у галузевому державному архіві та у регіональних архівах. Результатом цієї роботи стало розсекречення усіх без винятку виявлених документів.

Голова СБУ повідомив журналістам, що на сайті Служби безпеки України ці документи є у відкритому доступі у повному обсязі, а на виставці виставлено приблизно 1/5 частину. Він розповів, що всі документи можна розділити на: директиви партійних органів та спецслужб колишнього СРСР, кримінальні справи та особисті речі людей, у тому числі й листи, які потім служили доказами у кримінальних справах. Серед іншого є звіти про репресії в Україні. Там є і свідчення очевидців, і витяги з листів селян, червоноармійців, які красномовно вказують на цілеспрямованість злочинних дій тодішніх можновладців - на повномасштабне створення таких життєвих умов, які викликали масову загибель людей на українській землі, зауважив І.ДРІЖЧАНИЙ.

Він також повідомив, що над цими документами працюють фахівці з багатьох країн, зокрема, Польщі, Ізраїлю. Водночас, ними не цікавляться представники Російської Федерації.

І.ДРІЖЧАНИЙ не виключає, що російські вчені просто не знали про розсекречення вищезазначених матеріалів. «Я думаю, що одним Із результатів цієї виставки буде привернення більшої уваги до цієї проблеми також вчених з Росії», - додав він.

Він також повідомив, що СБУ планує побувати з цією виставкою в усіх регіонах України, а можливо, надати їй статус міжнародної.