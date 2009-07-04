На Прикарпатті екстремали проводять фестиваль «Мізунська Zвигода»

Сьогодні у селі Новий Мізунь Долинського району Івано-Франківської області розпочався п’ятий фестиваль екстремальної та молодіжної культури «Мізунська Zвигода».

Про це повідомили УНІАН у Долинській райдержадміністрації. Основне гасло цьогорічного фестивалю - «Молодь за екотуризм». Традиційно тут, на Бойківщині, відбуваються змагання з швидкісного спуску на гірських велосипедах зі схилів гори (даунхіл), зі 700–метрового спуску на гірських велосипедах по штучній (25-30 см) дерев’яній стежці на висоті 3 м зі складними конструкціями (нор-шору), з подолання на гірському велосипеді складних перешкод на невеликій швидкості (тріал-крос), велозмагання на місцевості тощо.

За словами організаторів, через обмежений бюджет рок-концерту на завершення мізунського екстремального фестивалю не буде. Натомість пройде парад ді-джеїв під відкритим небом, перегляд відеофільмів та конкурс малюнка «Розфарбуй свою планету». Сьогодні на фестивалі проходять спортивні змагання на гірських велосипедах, чемпіонат України із спортивного орієнтування на місцевості. Ввечері – «Дискотека під відкритим карпатським небом». У неділю відбудуться змагання силачів. Завершиться фестиваль 6 липня театралізованими виступами фольклорних колективів та музичних гуртів.

Фестиваль зібрав близько 200 учасників. Призовий фонд фестивалю - понад 20 тисяч гривень.