Відміна навчань «Сі Бриз» зірвала держвипробування Ан-70 - експерт

Відміна навчань «Сі Бриз-2009», в ході яких передбачалося проведення тренувальних десантних операцій, зірвала фінальний етап державних випробувань військово-транспортного літака Ан-70, заявив у статті для «Дзеркала тижня» експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло САМУСЬ у статті для «Дзеркала тижня» .

«У рамках цих навчань мав відбутися завершальний етап держвипробувань військово-транспортного літака Ан-70. За словами джерел у військовому відомстві, під час маневрів із борта літака передбачалося виконати понад 400 стрибків із парашутом», - повідомив експерт.

На думку М.САМУСЯ, зрив навчань може негативно вплинути і на ринкові перспективи українського літака, оскільки були зірвані і покази можливим покупцям.

«Планувалося продемонструвати ефективність Ан-70 потенційним покупцям із іноземних держав, що не зайве на тлі відомих ускладнень із європейським А-400М», - нагадав він.

При цьому експерт підкреслив, що зрив державних випробувань Ан-70 є негативним чинником для всього українського літакобудування.

«Кому стало добре від зриву завершення випробувань Ан-70? Та практично всім: росіянам, які вже кілька років водять Україну за ніс із цим літаком; європейцям, які бачать в Ан-70 конкурента своєму А-400М; китайцям, які завершують створення аналогічного літака; американцям, що прагнуть заповнити ринок своїми С-130. Погано стало тільки Україні», — пояснив М.САМУСЬ.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Верховна Рада України не внесла до порядку денного проект закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України в 2009 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях, у переліку яких були й «Сі Бриз».