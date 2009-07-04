Директора АрселорМіттал побив «проблематичний персонал»?

Начальник Головного управління МВС у Дніпропетровській області генерал-майор міліції Анатолій НАУМЕНКО вважає, що напад на директора «АрселорМіттал Кривий Ріг» із загальних та соціальних питань Олександра ЗОЗУЛЮ, скоєний о 6 год. 30 хв. 3 липня невідомими, пов’язаний з його професійною діяльністю.

Про це А.НАУМЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, на підприємстві «є проблеми з персоналом та існують схеми розкрадання майна».

А.НАУМЕНКО зазначив, що по металургійному комбінату було порушено ряд кримінальних справ.

Начальник ГУ МВС області повідомив, що міліція окреслила коло підозрюваних осіб у нападі на О.ЗОЗУЛЮ. Водночас, в інтересах слідства він відмовився уточнити будь-які відомості щодо підозрюваних. А.НАУМЕНКО наголосив, що наразі ніхто з підозрюваних поки не затриманий.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 липня, слідчим відділом Криворізького міського управління МВС порушено кримінальну справу за фактом нападу на директора із соціальних та загальних питань «АрселорМіттал Кривий Ріг» О.ЗОЗУЛЮ.

Справу порушено за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тілесного ушкодження середньої тяжкості).

О.ЗОЗУЛЮ було побито битами. За попередньою інформацією, нападників було троє.