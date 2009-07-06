Фотопроект «Чернігів зникаючий» представили у підземному переході у центрі міста шість місцевих молодих фотохудожників.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами автора проекту, художниці Олени ЗАГРЕБІНОЇ, ідея продемонструвати городянам унікальні куточки Чернігова, що знаходяться на межі зникнення, виникла давно, але була реалізована тільки зараз.

На стінах підземного переходу (як символу постійного руху) автори розмістили здебільшого чорно-білі фотографії будинків, що руйнуються, понівечених скульптур. Біля фото зроблено символічну огорожу із смугастих стрічок та дерев’яних триніжок. О.ЗАГРЕБІНА пояснила, що саме так огороджують будівельні майданчики. «А ми намагаємося зберегти неповторні місця на фотографіях і символічно огородити їх від знищення, акцентуючи увагу перехожих, що завтра цього у місті ви можете не побачити», - зазначила вона.

На думку автора проекту, жителі Чернігова мешкають у чудовому місті, яке непомітно зникає, або перетворюється на суцільний торговий центр з пластиковими вікнами і однаковими будинками, що потопають у рекламі. «Обличчя міста – постійний клієнт хірургічного втручання часу, тому набуває нетипових рис, і ми зможемо згодом не впізнати його», - вважають О.ЗАГРЕБІНА та її однодумці.

Художниця уточнила, що фотопроект викликав зацікавлення у чернігівців, багато з них залишили свої відгуки.

Організатори мають надію, що «фотовиставка того, чого завтра можна вже не побачити», спонукає людей замислитися і можливо зберегти унікальне різьблення старовинного будинку, а не «одягати» його у сучасний пластик.

Фотовиставка зроблена завдяки ентузіазму молоді, без будь-якої спонсорської допомоги.