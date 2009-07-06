Погода на завтра

Завтра на території України очікується мінлива хмарність, місцями дощі та грози.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях, місцями в Криму, а вдень і на Житомирщині та Вінниччині пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень на заході в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, в карпатському регіоні подекуди сильні зливи. На решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура у південній частині вночі становитиме 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 27-32°; на решті території вночі 11-16°, вдень 23-28° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°).

Завтра у Києві та Київській області без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 12-14°, вдень - 26-28°.