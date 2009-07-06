Поплічника Лозінського лишили під вартою ще на два місяці

Печерський районний суд Києва сьогодні обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому начальнику Голованівського райвідділу міліції Михайлу КОВАЛЬСЬКОМУ, який проходить обвинуваченим у справі щодо загибелі громадянина Валерія Олійника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За даними Генпрокуратури, М.КОВАЛЬСЬКИЙ перебуватиме під вартою принаймні 2 місяці, тобто на термін, який за законом відведено слідству для закінчення розслідування справи.

Як зазначив співрозмовник агентства, наразі суд вирішує клопотання прокуратури про обрання міру запобіжного заходу для колишнього прокурора цього ж району Євгена ГОРБЕНКА.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув 16 червня внаслідок зіткнення з колишнім народним депутатом Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області.