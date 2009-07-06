У ПР пропонують Тимошенко підвищити соціальні стандарти «в борг»

Народний депутат, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ вважає, що гроші в розмірі 23 млрд. грн., які уряд пропонує направити на підтримку «Нафтогазу України», слід використати для вирішення соціальних питань. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Чому знаходяться гроші тринькати незрозуміло куди через абсолютно діряву систему «Нафтогазу»? Цього тижня на порядку денному два законопроекти, що більш ніж на 23 млрд. грн. збільшують витрати на цю структуру. Куди йдуть ці гроші, за якими «прозорими механізмами», у чиї кишені?.. Уряд відмовляється направити ці ж 23 млрд. грн. на вирішення соціальних питань», – сказав М.АЗАРОВ.

Підвищення соціальних стандартів, яке, в свою чергу, приведе до підвищення внутрішнього споживчого попиту, депутат назвав загальносвітовою практикою виходу з кризи.

У свою чергу, народний депутат, член фракції Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ запропонував, якщо уряд не має можливості забезпечити підвищення мінімальних соціальних стандартів, оформити це у вигляді зобов`язань держави. «Давайте зафіксуємо це як державний борг, виходячи з розміру прожиткового мінімуму. Далі сідаємо за стіл переговорів і дивимося, можливо, зробимо реструктуризацію цього боргу або віддаватимемо громадянам акціями державних банків», – сказав М.ПАПІЄВ.

Члени Партії регіонів підкреслили, що гроші для підвищення прожиткового мінімуму виходячи зі споживчої корзини в бюджеті є, й вони мають намір добиватися ухвалення відповідного закону.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня на позачерговому засіданні Верховна Рада створила робочу групу з підготовки до другого читання законопроекту про внесення змін до держбюджету на 2009 рік щодо розміру прожиткового мінімуму й розміру мінімальної зарплати.

Співголовами групи обрані народні депутати Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів), Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) і міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

Раніше парламент відмовився прийняти в другому читанні й в цілому законопроект про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосується розмірів прожиткового мінімуму й зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів М.ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406.

Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн.

При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., із 1 жовтня – 864 грн., із 1 грудня – 900 грн.