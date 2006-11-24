Депутати пропонують поновити норму про обов’язкове лікування алкоголізму

Народні депутати - автори проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення законодавства України стосовно протидії насильству в сім’ї) пропонують поновити в законодавстві норму про обов’язкове лікування алкоголізму.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда – Україна” Катерина ЛЕВЧЕНКО.

Нагадавши, що колись було примусове лікування від алкоголізму, депутат підкреслила, що за даними і правоохоронних органів, і загальнонаціональної "гарячої лінії" з питань попередження насильства в сімї, більшість випадків такого насильства скоюється у стані алкогольного сп`яніння.

"Тому проектом закону пропонуються зміни до ст.24 та 32 Кодексу України про адміністративні порушення. Ними запроваджується додаткова санкція до осіб, які вчиняють насильство в сім’ї - обов’язковий курс лікування від алкоголізму", - зазначила К.ЛЕВЧЕНКО.

“Усі громадські організації, які працюють у сфері протидії насильства в сім’ї і які подавали свої рекомендації, пропонують і наполягають, щоб таке лікування відбувалося”, - сказала вона. Депутат підкреслила, що коли кривдник у сім’ї є алкоголезалежною людиною, самостійно з цією проблемою він впоратися не може.

“На необхідності проведення такого лікування наголошували і працівники правоохоронних органів”, - додала К.ЛЕВЧЕНКО.

Водночас вона погодилася з тим, що проблеми і дискусії відносно того, де і ким проводитиметься таке лікування, виникати будуть. У цьому контексті депутат нагадала про існування спеціальних відділень у лікарнях, куди потрапляють особи у стані алкогольного сп’яніння.

К.ЛЕВЧЕНКО зазначила, що зараз ведуться відповідні розрахунки щодо необхідних фінансових затрат. “Але у тому законопроекті, який ми подали, ці норми щодо обов’язкового проходження курсу лікування, у разі їх прийняття, пропонується вводити з 2008 року – для того, щоб був час прорахувати, адже це має бути з державного бюджету”, - сказала депутат.

“Хоча навіть у мене є певні сумніви щодо підтримки цієї частини закону”, - зазначила К.ЛЕВЧЕНКО. За її словами, коли Україна відмовлялася від такого виду лікування, це робилося під гаслами захисту прав людини, зокрема, прав на самостійний вибір способу життя тощо, тому тут будуть дискусії.

“Я як правозахисниця завжди стою на захисті прав людини, але з іншого боку потрібно дивитися, щоб реалізація прав однієї людини не обмежувала чи не позбавляла прав іншу людину... Але здебільшого сучасне законодавство в різних країнах підтримує тих, хто потерпає, і їхні права стають пріоритетними”, - зазначила К.ЛЕВЧЕНКО.

Водночас вона наголосила на потребі і важливості суспільної дискусії з приводу запропонованої норми.

Депутат нагадала, що зазначений законопроект, який також містить низку інших пропозицій щодо попередження насильства в сім’ї, був зареєстрований в парламенті 14 листопада.