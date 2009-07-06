Помер Василь Аксьонов (фото)

Відомий російський письменник Василь Аксьонов помер у понеділок на 77-му році життя, повідомив РІА Новостізаввідділенням реабілітації НДІ нейрохірургії при госпіталі імені Бурденко Володимир Найдін, який довгий час був лікуючим лікарем письменника.

"Він перебував у важкому стані останнім часом в московських клініках після отриманої в автокатастрофі травми. Він помер в другій половині дня у понеділок", - сказав співбесідник агентства.