Артисти Одеської опери не хочуть підпорядковуватися Мінкульту

Група співробітників Одеського Національного академічного театру опери і балету має намір подати позов до суду з метою недопущення переведення театру із статусу театрально-видовищної установи у розряд державного підприємства, що підпорядковується Міністерству культури і туризму України.

Як передає кореспондент УНІАН, заяву про це оприлюднив сьогодні артист театру Анатолій ДУДА, виступаючи на мітингу, організованому однією з двох профспілок театру.

Зміна статусу театру, відзначив він, призведе до порушенню прав артистів, оскільки таким чином буде «знято імунітет зі штатних співробітників».

На думку народного артиста України, після такого переведення будь-якого співробітника можна буде звільнити і «матиме значення не те, як ми співаємо, а те, як ми думаємо і за кого голосуємо».

На мітингу тієї частини колективу театру, яка не підтримує творчих ініціатив, запропонованих новопризначеним генеральним директором і художнім режисером Сергієм ПРОСКУРНЕЮ, також ініційовано збирання підписів артистів, місцевих політиків і духівництва УПЦ МП під Поданням на адресу керівництва Міністерства культури і туризму з вимогою покласти край спробам С.ПРОСКУРНІ «перетворити театр на концертний майданчик», де він має намір ставити антрепризи і заробляти на цьому гроші.

Тим часом, інша профспілка артистів Одеської опери, до якого увійшли переважно молоді дарування сцени і яка повністю підтримує творчі починання С.ПРОСКУРНІ, розпочала збирання підписів під альтернативною петицією.

За словами заступника голови цього профспілкового комітету театру Юрія КРАСНІЄНКА, «незадоволена спробою оновлення репертуару і запрошенням до роботи над постановками визначних діячів мистецтва, режисерів і артистів невелика група людей. І пов`язано це, насамперед, з наміром гендиректора навести лад у фінансовій сфері діяльності. Одразу після ініціації С.ПРОСКУРНЕЮ аудиту театру і з`явилася опозиція».

У наступному сезоні, зазначив Ю.КРАСНІЄНКО, новим керівництвом театру заплановано провести 290 творчих вистав і різних культурних заходів.

Нагадаємо, Міністерство культури і туризму має намір надати всім національним театрам статус держпідприємств, колективи двох з них вже функціонують в цьому статусі.