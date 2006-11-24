Головна новорічна ялинка України засяє 23 грудня

Головна новорічна ялинка України засяє на майдані Незалежності 23 грудня.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації "Про проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів”, підписаному вчора мером міста Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Текст розпорядження міститься на офіційному веб-порталі міської влади.

23 грудня засвітяться також усі інші новорічні ялинки столиці.

Монтування головної ялинки України на майдані Незалежності, згідно з планом заходів по підготовці до новорічних святкувань, планується розпочати 12-15 грудня.

Як повідомляла міська влада, цього року ялинка у центрі столиці буде 35 м заввишки і буде збірна з 250-300 маленьких ялинок. Буде зроблено новий світлодіодний дизайн ялинки. Планується розробити нову верхівку і зробити різноманітнішим асортимент іграшок. Загалом ялинка буде прикрашена більш як 300 видами іграшок. Серед нових іграшок розглядаються варіанти поросят, оскільки, згідно зі східним календарем, 2007 рік - рік вогняно-червоної свині.

Роботи з установки ялинки і декоративного оформлення міста, за попередніми підрахунками, коштуватимуть близько 500 тис. грн.