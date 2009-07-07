МВС має намір попередити посла Нігерії

Міністерство внутрішніх справ України має намір попередити посла Нігерії в Україні щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«МВС обурене заявами посла Нігерії, який вважає звинувачення АДЕЛАДЖІ політизованими», - сказав Ю.Луценко.

Він додав, що посла запросять до МВС і попередять про неприпустимість таких заяв.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної щодо керівництва компанії «Кінгз Кепітал», висунуло звинувачення пасторові церкви “Посольство Боже” Сандею АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.Аделаджа, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.