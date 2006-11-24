До редакції газети ввірвався озброєний карикатурист

У п`ятницю до редакції іспаномовної газети El Nuevo Herald в Майямі ввірвався карикатурист, озброєний автоматом і ножем, передає агентство Associated Press.

Хосе Варела (Jose Varela) зажадав зустрічі з головним редактором видання, заявивши, що той піддає цензурі його твори. За іншими даними, карикатурист був стурбований "конфліктом інтересів" у газеті.

Співробітників видання, що перебували на шостому поверсі, де стався інцидент, довелося евакуювати. Інші намагалися висвітлювати події, що розгорталися в редакції, через Інтернеті.

За дві години зловмисник здався поліції. Наразі невідомо, чи будуть Варелі висунуті якісь звинувачення.

За останні півтора роки це вже другий інцидент в El Nuevo Herald, одній з найбільших іспаноямовних газет у США. У липні 2005 року, нагадує агентство, в холі будинку редакції застрелився герой одного з журналістських розслідувань.

Лента.ру