У Києві пограбували ще один банк
18:15, 07 липня 2009Суспільство
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Зловмисник погрожував "предметом, схожим на пістолет"
В Оболонськом районі столиці, на вулиці Фрунзе, здійснено пограбування відділення банку.
Як повідомляє Магнолія-ТБ, невідомий зайшов до приміщення близько 10.00 і почав розмінювати 20 доларів. Коли касир потяглася за грошима, чоловік дістав предмет, схожий на пістолет і, погрожуючи їм, зажадав грошей.
За попередніми даними, зловмисник виніс із собою близько 30 тис. грн., тисячі євро і тисячі доларів.
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