Кошти уряду на рахунках НБУ за місяць «усохли» до 4,2 млрд. грн

В Україні монетарна база в червні цього року збільшилася на 3,9% (з початку року – на 1,1%) – до 188,7 млрд. грн. При цьому грошова маса збільшилася на 1% (з початку року зменшилася на 8,3%) – до 472,7 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні Національного банку України, розміщеному на офіційному сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, у червні ц.р. обсяг готівкових коштів поза банками збільшився на 0,1% (з початку року зменшився на 1%) – до 153,2 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в червні зменшилася до 32,4% порівняно з 32,7% у травні.

Обсяг коррахунків комерційних банків у червні збільшився на 32,8% (з початку року – на 19,5%) – до 22,34 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України в червні зменшився на 16,9% – до 4,2 млрд. грн.

Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в червні ц.р., становив 11,9 млрд. грн.

Нацбанк у червні здійснив операції з рефінансування банків на загальну суму 8,9 млрд. грн. (з початку року – 55,8 млрд. грн.). Водночас було проведено операції з мобілізації коштів банків на загальну суму 7,8 млрд. грн. (з початку року – 39,5 млрд. грн.).

Середньозважена процентна ставка з операцій рефінансування в червні становила 14,8% річних, зокрема з кредитів овернайт – 18,3%. Середньозважену процентну ставку з мобілізаційних операцій за звітний період Нацбанк не повідомляє.

Показник приросту вкладів населення в червні (2,7%) був більшим, ніж у травні і квітні (0,7 і 0,6% відповідно). Показник приросту депозитів фізосіб з початку року поки що є від’ємним. Збільшення обсягу депозитів населення в червні зафіксовано як у національній валюті – на 2%, до 101,4 млрд. грн., так і в іноземній – на 3,4%, до 97,6 млрд. грн. Водночас кумулятивний показник приросту депозитів фізосіб з початку року все ще залишається від’ємним (зменшився на 7,7% – до 199 млрд. грн.).

Збільшення депозитів фізичних осіб позитивно вплинуло на динаміку загального обсягу депозитів, який у червні збільшився на 1,3% (на початку року зменшився на 11,4%), – до 317 млрд. грн.

У червні продовжилася нисхідна тенденція в динаміці депозитів юридичних осіб, обсяг яких цього місяця зменшився в іноземній валюті на 9,6% – до 41,4 млрд. грн., тоді як у національній валюті – збільшився на 4,3%, до 76,5 млрд. грн.

Обсяг кредитів, наданих юрособам, в червні збільшився на 1,2% (з початку року – на 1,4%) – до 466,5 млрд. грн. завдяки зростанню обсягу кредитів у гривні на 5,2% (з початку року – на 18%).

Загальний обсяг кредитних вкладень у червні збільшився на 0,4% (з початку року знизився на 2,6%) – до 714,7 млрд. грн.

В умовах достатньої ліквідності банківської системи середньозважені ставки на міжбанківському кредитному ринку в червні знизилися з 5,3 до 4%, зокрема з кредитів овернайт – з 3,2 до 2,6%.

Після зниження в квітні і травні вартість кредитів у національній валюті не змінилася і становить 18,5%, тоді як в іноземній валюті зменшилася – з 9,6 до 9,4%. Водночас інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 15,7 до 16%.

Середньозважена вартість депозитів у гривні в червні збільшилася з 12,5 до 13,6%, тоді як в іноземній валюті зменшилася з 9% до 8,3%. Інтегральна ставка з депозитів не змінилася і становить 11%.

У червні ц.р. до держбюджету надійшло 1 млрд. 007,65 млн. грн. (з початку року – 8 млрд. 440,78 млн. грн.) від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), розміщених Міністерством фінансів України. Погашення і сплата доходу з ОВДП з початку року становили 3 млрд. 406,33 млн. грн., зокрема основний борг – 1 млрд. 966,62 млн. грн., сплата доходу – 1 млрд. 439,71 млн. грн.

Середньозважена дохідність з ОВДП під час первинного розміщення в червні становила 19,44% (з початку року – 13,85%).