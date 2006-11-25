На виборчій дільниці Полтави знайдено тіло члена виборчої комісії
13:31, 25 листопада 2006Суспільство
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Ведеться слідство
У Полтаві, де завтра повинні відбутися вибори мера міста, на одній з виборчих ділянок знайдена мертвою член виборчої комісії.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МЧС України в Полтавській області, 24 листопада увечері на виборчій ділянці було знайдене тіло жінки 1951 року народження, яка в цей час там чергувала. Можлива причина смерті- серцевий напад. Ведеться слідство.
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