МВС: Луценко не давав жодних вказівок щодо справи Курочкіна

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що ніяких вказівок від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо розслідування кримінальної справи відносно російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА не надходило і не могло надходити.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, днями засоби масової інформації розповсюдили заяву адвокатів російського підприємця М.КУРОЧКІНА, затриманого міліцією 20 листопада в аеропорту “Бориспіль”, про начебто порушення кримінально-процесуальних норм відносно їх підзахисного. У зв’язку з цим Головне слідче управління МВС України вважає за необхідне дати наступні роз’яснення:

“У провадженні слідчого управління ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа №50-3076 за обвинуваченням громадянина Російської Федерації КУРОЧКІНА М.Б. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Оскільки КУРОЧКІН М.Б. ухилявся від слідства і перебував (переховувався від слідства) на території Російської Федерації – він був оголошений у міждержавний розшук.

8.06.2005 за постановою Голосіївського районного суду м. Києва дано дозвіл на затримання КУРОЧКІНА М.Б. на 72 години і доставку його в суд для обрання запобіжного заходу.

Враховуючи те, що КУРОЧКІН М.Б. є громадянином Російської Федерації, у вересні цього року вказана кримінальна справа була направлена через Генеральну прокуратуру до компетентних органів Росії для здійснення кримінального переслідування. Генеральна прокуратура Російської Федерації повернула цю кримінальну справу в Україну й у листопаді 2006 року вона надійшла до слідчого управління ГУМВС України в м. Києві.

20.11.2006 о 15.15 КУРОЧКІНА М.Б. на підставі рішення Голосіївського суду затримано згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України на 72 години.

23.11.2006 о 9.00 КУРОЧКІН М.Б. був доставлений у Голосіївський районний суд м. Києва, який обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту. При цьому слід зазначити, що суду були надані оригінали матеріалів кримінальної справи”.

Як зауважили у ДЗГ МВС, “розслідування кримінальної справи слідчим органів внутрішніх справ України проводиться на підставі діючого кримінально-процесуального законодавства, оскільки ч. 2 ст. 112 КПК України прямо вказує, що розслідування злочинів, передбачених ст. 189 Кримінального кодексу України, відносяться до компетенції слідчих органів внутрішніх справ України”.

“Слід також зазначити, що згідно зі ст. 114 КПК України слідчий є процесуально незалежною особою, а надання йому вказівок, згідно зі ст. 114-1 КПК України, відноситься до компетенції керівника слідчого підрозділу або прокурора, який, відповідно до п.3 статті 227 КПК України, здійснює нагляд за розслідуванням кримінальної справи”, йдеться у повідомленні.

З огляду на це, зазначають у Головному слідчому управлінні МВС України, ніяких вказівок від міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо розслідування кримінальної справи відносно М.КУРОЧКІНА не надходило і не могло надходити.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада адвокати М.КУРОЧКІНА повідомили, що направили до Генеральної прокуратури України клопотання з проханням взяти із Головного слідчого управління УМВС у місті Києві у своє провадження справу проти їхнього підзахисного, оскільки мають сумнів в об’єктивності проведення цим органом слідства.

Свою позицію адвокати, зокрема, пояснили тим, що під час затримання М.КУРОЧКІНА у Борисполі було порушено ряд статей Кримінально-процесуального кодексу. Серед порушень вони вказали те, що обвинувачення М.КУРОЧКІНУ було висунуто за відсутності його адвоката, а замість цього при пред’явленні обвинувачення був присутній адвокат, викликаний слідчим. Крім того, відповідно до постанови Голосіївського суду Києва, для обрання міри запобіжного заходу М.КУРОЧКІНА повинні були доставити саме до цього суду протягом 48 годин після затримання, однак цього також не було зроблено, і М.КУРОЧКІН продовжував до 23 листопада перебувати в ізоляторі тимчасового тримання.

Адвокати, зокрема, наголосили, що відповідно до отриманого ними листа від Генеральної прокуратури України, постанову про оголошення М.КУРОЧКІНА в міжнародний розшук було скасовано, а саму кримінальну справу направлено для проведення подальших слідчих дій до Генеральної прокуратури РФ, оскільки М.КУРОЧКІН є громадянином Росії і постійно проживає у цій країні. Таким чином, як зауважили адвокати, слідчі органи МВС не мали жодних підстав проводити в подальшому будь-які процесуальні дії.

Адвокат Ольга РИЖОВА порушення кримінальної справи стосовно М.КУРОЧКІНА пов’язала з особистим конфліктом свого підзахисного із міністром внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКОМ. За словами О.РИЖОВОЇ, останній неодноразово називав М.КУРОЧКІНА злочинцем, пов’язуючи його з якимись організованими злочинними угрупованнями і тим самим, зокрема, порушував право М.КУРОЧКІНА на презумпцію невинності.