В Україну йде дощова погода

Завтра в Україні, крім крайнього сходу, очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, вдень у центральних областях місцями сильні дощі.

Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°; вдень 22-27°, у південній та східній частині 28-33°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Київській області у четвер очікуються короткочасні дощі, грози, слабкий град, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.