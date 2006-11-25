У Чернігові запалили свічки біля будинку НКВС

У Чернігові у пам’ять жертв Голодомору і політичних репресій керівники області і міста, чернігівці запалили свічки біля історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету ім. Шевченка, де раніше розташовувався НКВС.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в обласному Філармонійному центрі фестивалів та концертних програм відкрилась виставка «Забуттю не підлягає. Хроніка комуністичної інквізиції», на якій представлені архівні документи про Голодомор на Чернігівщині. Як вказують працівники державного архіву області, ці документи були виявлені у фондах обласного та районних комітетів КПУ. На Чернігівщині найбільше постраждали південні райони, де були численні жертви, навіть зустрічались випадки канібалізму, розповідають історики.

Також у філармонійному центрі пройшов вечір-реквієм, присвячений жертвам Голодомору.