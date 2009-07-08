Київводоканал просять не зловживати монопольним становищем

Київське міське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) рекомендувало ВАТ «АК «Київводоканал» припинити дії з ознаками зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Як встановило відділення, суб`єкт господарювання затягував з узгодженням проекту розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо прийому-передачі у комунальну власність територіальної громади м. Києва водопровідних мереж будинку по вул. Дніпровська набережна, 7.

Довідка УНІАН. ВАТ “АК "Київводоканал» створено в 2001 році шляхом перетворення в ході приватизації МКО "Київводоканал".

«Київводоканал» забезпечує цілодобове постачання питною водою більш як 2,6 млн. осіб і близько 3 тис. підприємств, відведення і очищення 1,3 млн. куб. м стічних вод на добу. Річні об`єми водопостачання складають 357,393 млн. куб. м, водовідведення - 369, 979 млн. куб. м.

За даними ВАТ «АК «Київводоканал», серед його акціонерів - ЗАТ «Компанія «Київенергохолдінг» - 67%, КМДА - 25,46%, ВАТ «ДКД-04» - 5% і фізичні особи.