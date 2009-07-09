Студенти самі виберуть, що вивчати

Міністр освіти на науки України Іван ВАКАРЧУК підписав наказ “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОН, обов’язковими залишаються лише п’ять гуманітарних дисциплін: українська мова, історія України, історія української культури, іноземна мова та філософія, решта дисциплін з гуманітарного циклу - на вибір.

Водночас, відповідно до наказу міністра, в групі з вивчення дисципліни на вибір має бути щонайменше 25 студентів.

В прес-службі відомства зазначають, що «вільна траекторія» студента традиційна у найкращих світових університетах. В Україні підписанню наказові передувало засідання колегії та широке громадське обговорення питань гуманітарної підготовки у вищій школі.