Прокуратура порушила справу за фактом невиплати зарплати на ЗАТ "Яновське"

Прокуратура міста Красний Луч порушила кримінальну справу за фактом невиплати зарплати працівникам збагачувальної фабрики "ЗАТ Яновське".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прокуратура Луганської області.

Прокуратурою у порядку нагляду за дотриманням і застосуванням законів проведено перевірку в діяльності ЗАТ «Яновське» про дотримання законодавства про оплату праці, під час якої встановлено, що відмічене підприємство є одним з найбільших боржників серед економічно активних підприємств, які займаються переробкою вугільної продукції.

Починаючи з січня цього року, на підприємстві не виплачується заробітна плата, заборгованість за якою становить 1,8 млн. грн. і борг продовжує рости.

Керівництвом підприємства не вживаються заходи з її погашення і зняття соціальної напруги в колективі, заявляють у прокуратурі.

За результатами перевірки внесено подання про усунення порушень вимог чинного законодавства про оплату праці і в липні цього року порушено кримінальну справу за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України (невиплата зарплати).

Як повідомив кореспондентові УНІАН лідер Луганського обласного відділення Союзу робітників України Юрій ХОХЛОВ, до справи долучено 148 заяв працівників фабрики, які були подані сьогодні. Для цього людям довелося пішки подолати 10 км – відстань від фабрики до прокуратури міста Красний Луч.

Страйк, який почався 2 липня на фабриці, триває. Страйкарям стало відомо, що обсяги реалізації готової продукції цього року на фабриці становили 111 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, страйкарі вимагають погасити заборгованість із зарплати за три місяці. Борги нагромаджено з січня поточного року. Зарплату за січень-лютий і половину березня робітники одержували частинами. За квітень-червень зарплата взагалі не виплачена. Зарплата працівників становить від 700 до 1000 грн.