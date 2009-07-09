Синод УПЦ сподівається на Московського Патріарха

Священний Синод Української православної церкви сподівається, що візит Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в Україну сприятиме утвердженню церковної єдності.

Про це йдеться в ухваленому сьогодні Священним Синодом УПЦ зверненні до духовенства та віруючих.

Синод закликав всіх вірних до молитви, «аби вщухли пристрасті, які останнім часом роздмухуються довкола візиту з боку недоброзичливих сил».

«Візит Патріарха Кирила є радісною подією, оскільки дає нам можливість молитовного та євхаристійного єднання з Його Святістю навколо Чаші Христової. Ми сподіваємося, що Патріарший візит додасть наснаги Українській Православній Церкві на чолі з її Предстоятелем Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Володимиром звершувати спасительну місію серед народу України, сприятиме утвердженню церковної єдності та подоланню розділень в українському Православ`ї», - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, з 27 липня по 5 серпня в Україні з архіпастирським візитом перебуватиме Патріарх Московський і всієї Русі Кирил. Під час візиту в Україну він відвідає Києво-Печерську, Почаївську, Святогірську Лаври та місце хрещення святого рівноапостольного князя Володимира - Херсонес. Також Патріарх візьме участь у святкових заходах із нагоди 450-річчя принесення на Волинь Почаївської чудотворної ікони Божої Матері та 350-річчя обретіння нетлінних мощей Іова Почаївського.