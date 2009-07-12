Київрада дала гроші заводові алюмінієвих конструкцій

Комунальне підприємство “Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій” на погашення боргових зобов’язань отримав 12 млн. грн. у статутний фонд зі столичного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 9 липня.

Як зазначається у пояснювальній записці, у 2005 році між ВАТ КБ “Хрещатик” і КП “Київський завод алюмінієвих конструкцій” було укладено кредитний договір, відповідно до якого підприємству відкрито кредитну лінію в сумі 10 млн. грн. на 36 місяців зі сплатою відсотків за користування кредитом у розрахунку 23% річних.

Між сторонами було також укладено договір іпотеки, відповідно до якого з метою забезпечення зобов’язань, що виникають по кредитному договору, завод передав банку в іпотеку нерухоме майно.

Разом з тим, за договорами про відступлення прав за іпотечними договорами ТОВ “Фінансова компанія “Інфінменеджмент” набуло право вимоги щодо виконання КП “Київський завод будівельних конструкцій” зобов’язань за кредитними договорами.

У зв’язку із простроченням термінів погашення кредиту заводом алюмінієвих конструкцій фінансовою компанією було подано позов.

Рішенням Господарського суду позовні вимоги компанії “Інфінменеджмент” було задоволено повністю, і на сьогодні загальна сума боргу заводу алюмінієвих конструкцій перед цим товариством та по інших зобов’язаннях становить 12 млн. грн.

Держвиконавцем накладено арешт на майновий комплекс заводу. З метою подолання збитковості та виправлення фінансового стану підприємства з бюджету виділено 12 млн. грн.

Фракція БЮТ у Київраді озвучила вимогу занести в рішення доручення КМДА здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності заводу та відповідність директора ціього заводу займаній посаді.